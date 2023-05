Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2023 | le previsioni segno per segno

Leggi su citypescara

(Di martedì 23 maggio 2023) Ariete La giornata è impegnativa, con la Luna in dissonanza. Ci sono molte cose da fare e, come ho anticipato anche ieri, potrebbe esserci poco tempo per completarle… Toro Ho previsto una settimana faticosa, con una sensazione di essere interrogati sulle proprie azioni o la necessità di arrabbiarsi per… Gemelli Il nuovo transito di Saturno porta un po’ di incertezza sul lavoro, con chiacchiere e pettegolezzi ai quali non bisogna dare troppo spazio. Dato che alcune situazioni… Cancro È probabile che il tuo ruolo venga messo in discussione nei prossimi giorni, ma guardando le stelle per i prossimi mesi, voglio rassicurare tutti coloro che… Leone L’unico problema del momento riguarda le questioni finanziarie, specialmente se ci sono incertezze familiari o lavorative da affrontare. Nel complesso, ci sono… Vergineè una giornata attiva, con la Luna in sestile (un ...