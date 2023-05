(Di martedì 23 maggio 2023) L'Ucraina "non puòlala Russia. Lo ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg il primo ministro ungherese Viktor. "Guardando le cifre, guardando i dintorni, guardando il ...

... guardando i dintorni, guardando il fatto che la Nato non è pronta a inviare truppe, è ovvio che non c'è alcuna vittoria per i poveri ucraini sul campo di battaglia", ha detto. .... è ovvio che non c'è alcuna vittoria per i poveri ucraini sul campo di battaglia', ha detto. ...49:25 Medvedev evoca l'apocalisse nucleare 'Più distruttive diventano le armi chericeve, più ...... il y avait incontestablement de l'audace à rappeler au premier ministre, Viktor, les yeux ... De même, le parti pris réitéré du pape de ne se rendre àqu'à la condition d'aller aussi à Moscou ...

Orban, Kiev non può vincere la guerra contro Mosca Tiscali Notizie

L'Ucraina "non può vincere la guerra" contro la Russia. Lo ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg il primo ministro ungherese Viktor Orban. (ANSA) ...Il rappresentante della Farnesina ha precisato oggi alla presidente Metsola che l'Italia non può fornire F16 perché non ne dispone ...