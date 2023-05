Onofri | Non mi aspettavo l' addio di Spalletti | punterei su Gasperini

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 23 maggio 2023) A Vikonos Web Radio/Tv durante "Febbre a 90", è intervenuto Claudio, allenatore ed ex calciatore. Queste le sue parole: “L’diun po’ rovina la festa scudetto del Napoli, è paradossale avere una squadra che gioca in quel modo, in Italia ed in Europa, anche per merito del suo allenatore, è veramente una situazione che dispiace. La squadra ormai aveva un’identità di gioco tale che qualsiasi allenatore lo sostituisca dovrà ricominciare da capo. Devo ammettere che é stata una sorpresa, non me l’dopo un’annata strepitosa e l’epilogo è penalizzante soprattutto per i tifosi. I nomi per il doposono di altissimo livello, al di là dell’amiciziasu, in particolare per come migliora la squadra a disposizione. Il ...