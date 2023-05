Omofobia | il governo predica bene e razzola malissimo | che puzza di ipocrisia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) di Margherita Cavallaro Nonostante i miei sforzi so che non finirò questo blog in tempo per il 17 maggio, che è la giornata contro l’omobitransfobia, ma mi perdono perché tutti i giorni devono essere contro l’omobitransfobia. Perché proprio il 17 maggio comunque? Perché in quel giorno, nel 1990, l’omosessualità fu rimossa dall’elenco delle malattie mentali pubblicato dall’Oms, 33 anni fa. Gli anni di Cristo. Ed è ironico che proprio con questo tempismo chi ora controlla gli organi che dovrebbero essere garanti della legge e dei diritti civili di tutti stiano cercando di crocifiggere questi nostri diritti conquistati con così tanta fatica. Ci sto mettendo tanto a scrivere questo blog perché, come potete immaginare, dire qualcosa di sensato a riguardo senza sparare sulla Croce Rossa non è scontato. Certo potrei parlare di Marco Mengoni che ha portato la bandiera arcobaleno all’Eurovision ...