Omicidio Zeppetelli | il Pm chiede 27 anni per Maglione e 24 per Moscatiello

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in corso stamattina dinanzi alla Gup del Tribunale di Avellino, Paolo Cassano, l’ultima udienza del processo di primo grado per l’di Nicola, 40, di Cervinara, a carico di Alessio, 31e Giuseppe, 23, entrambi di Cervinara. Il Pm ha ha richiesto la condanna a 27pere a 24 per, a cui sarà da applicare la riduzione di un terzo della pena, a seguito della scelta del rito abbreviato da parte degli imputati, e quindi a 18pere 16per. Al termine della delle richieste del Pm vi sono state le arringhe degli avvocati ...

Omicidio Zeppetelli, la Procura ha richiesto severe condanne per Maglione e per Moscatiello

