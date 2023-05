Omicidio Foggia | la moglie ora ha paura | ' Non era da solo | qualcuno lo ha aiutato Da casa spariti seimila euro'

... in provincia di. Tefta, intervistata nel corso de La Vita in Diretta su Rai1, ha spiegato: '...di essere convinto si sia trattato di 'un duplice delitto premeditato e del tentativo di...... in provincia di, è stata ferita dal marito Taulant che uccise anche sua figlia 16enne ...di essere convinto si sia trattato di "un duplice delitto premeditato e del tentativo didi ...Una fucilata al torace e una al volto. Venerdì sera è stato ucciso in un agguato, il boss pugliese Salvatore Prencipe, in passato al vertice ...

Omicidio Prencipe: una testimone avrebbe visto il killer con un fucile in mano FoggiaToday

Ha ancora paura Tefta Malaj, la 39enne che nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi è stata quasi uccisa dal marito Taulant, che ha aggredito a coltellate, uccidendoli, la figlia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...