Oltre due miliardi per l' Emilia Romagna Stop ai tributi fino a fine agosto

(Di martedì 23 maggio 2023) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Alluvioni, che contiene le misure per far fronte all'emergenza che ha colpito l'e le Marche. "Complessivamente questo primo provvedimento prevede stanziamenti per duedi euro", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine della riunione. Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti, versamenti tributari e convia 31, e quindi con ripresa dei pagamential 20 di novembre. "I provvedimenti offrono delle prime importanti risposte. Abbiamo approvato un'ordinanza della protezione civile che estende lo stato di emergenza e un decreto legge", ha annunciato la premier, spiegando che lo stato di emergenza ...