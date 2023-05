“Oh | ottanta milioni” | Henderson prende in giro Vlahovic durante Empoli-Juventus

(Di martedì 23 maggio 2023) Battibecco tra Liame Dusan, match che ha visto la squadra di casa trionfare nettamente per 4 a 1. Lo scozzese, nei minuti di recupero, si è rivolto al centravanti bianconero perrlo in. Laha compratodalla Fiorentina per 80e il centrocampista dell’lo ha provocato così: “Oh,!“. L’attaccante ha risposto, ma con la mano davanti alla bocca, dunque non è possibile capire cosa abbia detto. Unnella serata di ieri è apparso quasi irriconoscibile, come tutta la squadra, condizionata dalla notizia della penalizzazione arrivata proprio a ridosso ...

