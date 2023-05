'Oh | ottanta milioni!' | Empoli-Juve | lo sfottò a Vlahovic diventa virale VIDEO

... si avvicina a Vlahovic e inizia a sbeffeggiarlo: lo scozzese guarda dritto negli l'avversario e gli grida ' Oh,! ', ricordando ironicamente quanto la Juve lo ha pagato dalla ...oh,". Liam Henderson , centrocampista scozzese dell' Empoli , sul 4 - 1 per i toscani ha voluto ricordare a Dusan Vlahovic quanti soldi ha speso la Juventus un anno e ...'Oh,!'. La risposta dello juventino non la conosciamo, però si porta la mano alla bocca e ribatte a tono. I precedenti Prima della debacle dei bianconeri in Toscana, Henderson e ...

“Oh, ottanta milioni!”: lo humour scozzese di Henderson abbatte Vlahovic La Gazzetta dello Sport

Liam Henderson, centrocampista dell'Empoli mandato in campo da Zanetti a 10' dalla fine per difendere il risultato, si avvicina a Vlahovic e inizia a sbeffeggiarlo: lo scozzese guarda dritto negli ...Secondo i video che circolano in Rete la frase del centrocampista Liam Henderson sarebbe stata: "Ottanta milioni oh, ottanta milioni". Questa lo sfottò -per nulla elegante- rivolto all'attaccante ...