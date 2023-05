(Di martedì 23 maggio 2023) Attenzione: quello che segue non è un articolo di calciomercato. La premessa è d’obbligo perché in una fase in cui il nome del prossimo allenatore dello conosce soltanto De(e nel momento in cui si scrive c’è l’ipotesi che non lo conosca neppure lui), sarebbe inutile andare ad aggiungere rumors laddove i rumors sono l’unica cosa concreta che c’è. L’obiettivo è semmai, considerandoquasi alla stregua di una cravatta, provare a immaginare quello che starebbe meglio sull’abito, anche alla luce delle peculiarità, della personalità e delle stravaganze del sarto Adl. Posto, va detto, che in base a dette stravaganze non sorprenderebbe neppure una riconferma di Spalletti,ipotesi considerata pressoché impossibile. Se non altro perché è già successo: con Mazzarri ...

E non è detto che non segua la stessa strada anche. Il casting per la panchina intanto vede ... Mentre Roberto Deha declinato l'invito per rimanere in Inghilterra. Anche Antonio Conte ...non vedo allenatori capaci di offrire garanzie in tal senso, nonostante i nomi fatti nelle ultime ore siano di assoluta credibilità. Forse, Deè colui che può dire di avere qualcosa in più.non vedo allenatori capaci di offrire garanzie in tal senso, nonostante i nomi fatti nelle ultime ore siano di assoluta credibilità. Forse, Deè colui che può dire di avere qualcosa in più.

Oggi De Zerbi è l’allenatore perfetto per il Napoli. E per De Laurentiis Il Fatto Quotidiano

“De Zerbi Vuole restare in Inghilterra, per quanto possa essere un profilo interessante per il Napoli e per tanti club italiani. Ha uno stipendio importante al Brighton e vuole fare l’Europa lì, dove ...La storica qualificazione dei Seagulls a una coppa europea porta la firma del tecnico italiano che ha conquistato tifosi e critica d'Oltremanica. Con un ulteriore vantaggio per il club che ha pure inc ...