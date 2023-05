"Oggi ci comporteremmo nello stesso modo". Frontex zittisce così i soliti buonisti

...vengono se non sono pronti ad abbracciare i nostri valori Noi a casa loro non ci... ovvero cercano un avvenire più propizio, con l'unica differenza chegli spostamenti sono più ...Ma tant'è! Con il senno di poi e la cultura ambientalista cheabbiamo acquisito, potendo ritornare al passato, non cicosì. Controprova: chiedere a Gnassi che ha personalmente ......vengono se non sono pronti ad abbracciare i nostri valori Noi a casa loro non ci... ovvero cercano un avvenire più propizio, con l'unica differenza chegli spostamenti sono più ...

"Oggi ci comporteremmo nello stesso modo". Frontex zittisce così i ... ilGiornale.it

Niente verrebbe fatto in modo diverso con le stesse informazioni: Frontex rivendica il comportamento assunto prima del naufragio di Cutro ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...