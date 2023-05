Obbligo del “patentino” per l’uso dei diisocianati | partono i corsi per l’utilizzo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 maggio 2023) C’è un nuovo importanteformativo per buona parte delle imprese che ruotano attorno al comparto casa (come serramentisti, falegnamerie, edili, impiantisti, imbianchini tappezzieri), ma anche le carrozzerie, e riguardadei, ovvero quel gruppo di composti chimici contenuti in schiume poliuretaniche, colle, sigillanti, rivestimenti e vernici, che sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. Il Regolamento UE 1149/2020 ha infatti stabilito che, a partire dal 24 agosto 2023, tali sostanze non potranno più essere utilizzate per usi industriali e professionali, a meno che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% di peso, oppure il datore di lavoro (o il lavoratore autonomo) garantisca che gli utilizzatori abbiano completato ...