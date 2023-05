Nuovo blitz di Ultima Generazione in Senato | attivisti a seno nudo e cosparsi di fango | «L’alluvione? Un disastro annunciato» – Il video

Novità non da poco per tutti gli utenti di WhatsApp : con unaggiornamento delle sue app per Android e iPhone, il servizio di messaggistica permetterà ai suoi utenti di modificare i messaggi inviati . Il tutto però entro 15 minuti dal primo invio. 'Dalla ...Ilalla fontana di Trevi Prosegue senza sosta l'azione degli ambientalisti, attivi da diversi mesi con gesti plateali per attirare un po' di attenzione. Con la scusa di lottare per l'ambiente, ...Portiamo il fango della politica nel palazzo della Politica", ha urlato una delle ragazze di Ultima generazione che ha dato vita all'azionedegli ambientalisti di Ultima Generazione ...

Nuovo blitz di Ultima Generazione in Senato, attivisti a seno nudo e cosparsi di fango: «L'alluvione Un disastro ... Open

Blitz di Ultima generazione al Senato: gli ecoattivisti si versano addosso taniche di fango facendo riferimento all'alluvione dell'Emilia Romagna.Dopo il raid con carbone vegetale alla Fontana di Trevi alcune attiviste di Ultima Generazione si spogliano al Senato ...