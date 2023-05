Nuova ondata di contagi in Cina L' esperto ' arriveremo a 65 milioni di casi a setimana'

(Di martedì 23 maggio 2023) Arriva l'allarme dalla. E' in corso unadi Covid - 19 con la previsione di un picco da 65dia settimana atteso per la fine di giugno. Sono le previsioni del principale ...

La Cina si prepara ad affrontare unadi Covid - 19 che arriverà al suo picco a fine giugno, con 65 milioni di casi a settimana. a sostenerlo è Zhong Nanshan, considerato il massimo esperto cinese di malattie respiratorie, ...Arriva l'allarme dalla Cina . E' in corso unadi Covid - 19 con la previsione di un picco da 65 milioni di casi a settimana atteso per la fine di giugno. Sono le previsioni del principale esperto di malattie respiratorie del gigante ...Arriva l'allarme dalla Cina . E' in corso unadi Covid - 19 con la previsione di un picco da 65 milioni di casi a settimana atteso per la fine di giugno. Sono le previsioni del principale esperto di malattie respiratorie del gigante ...

