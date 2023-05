Nuggets alle Finals! Jokic regola i Lakers di un infinito LeBron

Le Finals cominceranno da giovedì 1 giugno, iavranno tempo per 'rifiatare'. IL JOKER SE LA ... James e Gordon finisconomani: doppio tecnico. Una serie di falli pro Lakers a fine primo ...Ha dato il meglio di sè: 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist messi a referto , ma non è bastato ai Lakers per restare in vita.Finals vanno iche chiudono la serie sul 4 - 0 e a rendere più amara la serata per i tifosi della franchigia di Los Angeles, ci sono anche le parole di LeBron James. Il Prescelto ha ...Risposta di Nikola Jokic, che solo pochi minuti prima ha trascinato i Denverprime Finals della loro storia : 'Onestamente nulla'. Il Joker serbo è tutto qui. Abbonati, puoi disdire ...

Nikola Jokic MVP, Nuggets alle Finals: “Non penso più ai premi” Dunkest

Per la prima volta in 47 anni di Nba i Denver Nuggets possono toccare con mano la possibilità di vincere il titolo ...LOS ANGELES - Aaron Gordon non sapeva cosa fare di se stesso quando suonò il cicalino finale. La sua adrenalina lo teneva sulle spine. Si guardò intorno e ...