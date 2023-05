Nonno 67enne molesta la nipote minorenne mentre dorme | arrestato

(Di martedì 23 maggio 2023) Era stata oggetto di attenzioni “particolari” dale lo aveva riferito alla madre: per questo, dopo la segnalazione, un uomo di 67 anni è statodai carabinieri di Bernareggio, nella provincia di Monza e Brianza. Le indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo brianzolo sono partite dopo la denuncia presentata a marzo scorso dalla madre di un’adolescente: la donna ha riportato alle forze dell’ordine le confessioni della figlia, che ha raccontato che nel dicembre 2022,era a casa dei nonni, aveva subito delle molestie da parte del. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, pare che l’uomo,lastava riposando nel letto matrimoniale della sua abitazione, si fosse avvicinato alla ragazzina, strusciandosi e palpeggiandola, finché la ...

I carabinieri della Stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un 67enne italiano ritenuto responsabile di violenza sessuale ...