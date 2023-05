“Non ho fatto nulla | ma se l’ho fatto è stato per legittima difesa” | condannata all’ergastolo per l’omicidio del marito

A dieci annisapevo molto di cinema e del festival di Cannes ma conoscevo Quentin Tarantino e ilche avesse vinto un premio per quel film folle che ioero autorizzato a vedere e che ho ...Poi attacca gli ambientalisti: 'Quello che ho dettoè speculazione. Sono speculazione le menate del Green New Deal o di altre cose ideologiche, come Ultima Generazione . Prendetevela con loro, ...Un vasto incendio è divampato all'interno di un magazzino dell'ex negozio Obi collegato al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda , in provincia di Brescia.si registrano feriti anche perché la struttura è vuota e sono in corso alcuni lavori. Fumo denso e scuro è visibile a chilometri di distanza. Come si vede nel video, sul posto i vigili del fuoco ...

Renzi ha fatto tutti i giochi ma non quello che gli serve - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L’accusa aveva chiesto l’ergastolo. “Non ricordo nulla, ero sotto choc. Non ho fatto nulla, ma se l’ho fatto è stato per legittima difesa, perché lui era furioso per questioni di soldi”, aveva provato ...Si chiama Mais, è un asinello e soprattutto è diventato il simbolo di una terra che non si arrende alle difficoltà. La sua foto nel fango dell'Emilia-Romagna ha ...