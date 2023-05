No! Questo non è lo stato attuale di un cavalcavia dell’autostrada Bologna-Padova in zona Occhiobello

(Di martedì 23 maggio 2023) Di fronte all’situazione emergenziale dovuta agli alluvioni, diversi utenti stanno condividendo la foto di unpresso l’autostradanei pressi di, al confine tra Veneto ed Emilia Romagna. Lodella struttura desta molte preoccupazioni e, viste le attuali condizioni climatiche, il timore è che una situazione del genere possa degenerare con il crollo. Di fatto, l’immagine circola da anni e il punto ritratto risulta ristrutturato. Per chi ha fretta La foto circola almeno dal 2019, così come il testo che l’accompagna. Non si tratta di un, ma del ponte sul Po. Il punto ripreso dalla foto risulta ristrutturato e non si ...

No! Questo non è lo stato attuale di un cavalcavia dell'autostrada

