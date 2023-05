No! Non c’è stata alcuna esplosione al Pentagono | foto creata dall’Intelligenza Artificiale

(Di martedì 23 maggio 2023) Circola ladi un’davanti alla sede del. A diffonderla è l’account Bloomberg con la spunta blu su Twitter, segno che si dovrebbe trattare di un soggetto verificato anche se a pagamento con l’abbonamento Twitter Blue. Larisulta falsa econ l’Intelligenza. Per chi ha fretta Si tratta dell’unica presunta “testimonianza”. Lapresenta diversi errori tipici delle attuali Intelligenze Artificiali. I vigili del fuoco locali hanno smentito la notizia. L’account che aveva condiviso laè un abbonato Twitter Blue che si spacciava per Bloomberg. Analisi Ecco un esempio di post dove viene condivisa l’immagine: Viene segnalata un’vicino all’edificio del ...

... Fitto:a decine di piccoli obiettivi, sì a pochi grandi interventi Il ministro per gli Affari europei, Sud, Coesione e Pnrr:si può più continuare ad avere decine e decine di piccoli... G7, ...Maltempo, Salvini: troppifanno male all'Italia. Fratin contro gli ambientalisti da... Il ...capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa in Islanda ieri l'appello del presdiente francese a...La sinistra sul suo conto ha preso lucciole per lanterne Il made in Italy ha molto appeal ma... Assemblea di Legacoop Agroalimentare:alle carni sintetiche. Essenziale un'efficace interlocuzione ...

Sallusti: "Io in Rai No, non so condurre" Adnkronos

Greta Thunberg ha 20 anni e non fa più notizia come quando ... legato alle celebrità di Hollywood e alle principali organizzazioni no-profit liberali che mirano a modellare l'agenda del Partito ..."Il problema è la spesa, non sono le entrate", aggiunge, rispondendo "no" a chi gli chiedeva se gli americani dovessero prepararsi per un default degli Stati Uniti. "Ritengo che possiamo raggiungere ...