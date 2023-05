Nipotino salva il nonno che rischiava di soffocare | ha spiegato come effettuare la manovra di Heimlich studiata a scuola

(Di martedì 23 maggio 2023) Un bambino hato ilda sicuro soffocamento , consigliando a suo padre unaimparata durante un corso per giovanissimi, organizzato dalla Croce Rossa . Il bambino in questione è di ...

Bimbo mangia una caramella e rischia di soffocare fuori scuola, salvato da un infermiere di passaggio: 'Ero lì per prendere mia figlia' Nipotenonno che rischiava di soffocare Di recente, un ...Grazie a quanto imparato a scuola durante le lezioni di primo soccorso, un bambino di Castelmassa , in provincia di Rovigo , è riuscito a salvare il nonno che stava soffocando. Alla vista dell'anziano ...Il nonno sta per soffocare per un boccone di traverso:eroe glila vita con la manovra di Heimlich Batteria esplosa Il malcapitato, scrive AnconaToday, nel momento dell'incidente si ...

Il nonno rischia di soffocare, il nipotino gli salva la vita con la manovra di Heimlich imparata a scuola Skuola.net

Un bambino ha salvato il nonno da sicuro soffocamento, consigliando a suo padre una manovra imparata durante un corso per giovanissimi, organizzato dalla Croce Rossa. Il bambino in questione ...Grazie a quanto imparato a scuola durante le lezioni di primo soccorso, un bambino di Castelmassa , in provincia di Rovigo , è riuscito a salvare il nonno che ...