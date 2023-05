Niente scorta a pagamento per il principe Harry nel Regno Unito | il tribunale ha deciso

(Di martedì 23 maggio 2023) L’Alta Corte di Londra ha respinto l’appello contro il ministero dell’Interno: il duca di Sussex non è autorizzato a pagare la polizia di Stato per la sua protezione personale

... Vito Schifani, uno degli agenti didi Giovanni Falcone che persero la vita nell'attentato ...i cronisti la vedova di Vito Schifani snobba relegando il padrino di Castelvetrano a meno che, ...a pagamento: "affittare" la polizia britannica a uso privato costituirebbe un " pericoloso precedente ". Così il principe Harry , secondogenito di re Carlo III, si è visto respingere ...Aggiungete le ruote da 13 pollici, la ruota diopzionale al posteriore e il gioco è fatto. ... Interniporte: ci spostiamo e ci sediamo al volante! Quest'ultimo non è regolabile, ma può ...

Il principe Harry perde il ricorso: niente scorta a pagamento nel Regno Unito Open

Niente polizia a pagamento: il principe Harry perde la causa contro il mistero dell’Interno britannico sulla richiesta di rivedere la decisione di non poter pagare di tasca propria la polizia per ...L'Alta Corte di Londra ha respinto il ricorso: negato al principe Harry il diritto di pagarsi la scorta per le sue visite nel Regno Unito.