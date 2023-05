Nick Khan | “Potremmo portare SmackDown a 3 ore di durata”

(Di martedì 23 maggio 2023) Il 2023 verrà ricordato come un anno storico per la WWE. La fusione con la UFC con il gruppo Endeavor potrebbenel futuro prossimo numerosi cambiamenti nei prodotti della federazione di Stamford. Oggiha parlato in una lunga conferenza di quello che potrebbe essere il primo dei grandi sravolgimenti e questo riguarderebbe lo show blu. Le sue parole “Stiamo seriamente pensando di allungaredi un’altra ora. Inoltre sia RAW chepossono andare in onda in ogni giorno della settimana“.

Nick Khan says WWE is open to a third hour of WWE SmackDown, and the company is considering ways to make the third hour of Raw more appealing to the adult audience. WWE's TV rights deals with ...WWE is said to be considering making the third hour of "WWE Raw" more "adult" each week. Brandon Thurston of Wrestlenomics tweeted quotes from WWE CEO Nick Khan, who spoke at J.P. Morgan's TMT ...