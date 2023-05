Neymar-PSG | aria di divorzio La Premier nel futuro del brasiliano?

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) O’Ney guarda altrove. L’assosi è stancato di Parigi. E Parigi sembra essersi stancata di lui. Ecco perché, dopo sei anni passati all’ombra della Tour Eiffel e una lunga storia fatta di amore e odio,potrebbe cambiare. Questa volta per davvero. Sarà la mancata vittoria della Champions League, saranno le stravaganze del fenomeno carioca che non ha mai nascosto le sue “mattate” tra serate brave e perdite da record a poker, ma il Paris Saint Germain questa volta sembra fare sul serio. Il giocatore più pagato della storia del calcio, con i suoi 222 milioni di euro, è sul mercato., nonostante tutto, ha tanti estimatori. Ci mancherebbe. Parliamo di uno dei giocatori più forti del pianeta. Uno tra i pochi capaci di saltare gli avversari come fossero birilli. L’altro che riesce in questa impresa ...