Nevio Santolini e il meleto allagato a Ghibullo | «Ho perso l’intero raccolto Per le piante poche speranze»

Leggi su corriere

(Di martedì 23 maggio 2023) Campi sommersi per oltre un metro e ancora nel fango. L’agricoltore: «Ogni ora che passa, gli alberi hanno una probabilità in meno di vita». «Non si dorme di notte, si piange in silenzio e si aspetta che l’acqua vada via. Che altro possiamo fare?»