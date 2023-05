Netflix blocca abbonamento condiviso fuori da famiglia

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – L’‘di straforo’ con amici, conoscenti o lontani parenti sarà presto un ricordo anche in Italia.ha cominciato ad inviare oggi le mail agli abbonati italiani per chiarire che l’account(come già prevedevano in realtà i termini e le condizioni contrattuali) potrà esseresolo tra persone che vivono insieme e fanno parte dello stesso nucleo domestico. Le persone che non fanno parte dello stesso nucleo domestico dovranno registrare un proprio account. A definire il ‘nucleo domestico’ è di fatto l’accesso alla stessa connessione internet di base, quella a cui è connessa la tv dove verrà impostato il nucleo familiare. Tutti gli altri dispositivi che utilizzano l’accountsulla stessa connessione ...