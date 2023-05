Netflix annuncia lo stop agli account condivisi tra amici | “Servirà la stessa connessione”

(Di martedì 23 maggio 2023) L’abbonamentocondiviso “di straforo” con, conoscenti o lontani parenti sarà presto un ricordo anche in Italia. La piattaforma di streaming Usa ha cominciato ad inviare oggi le mailabbonati italiani per chiarire che l’(come già prevedevano in realtà i termini e le condizioni contrattuali) potrà essere condiviso solo tra persone che vivono insieme e fanno parte dello stesso nucleo domestico. Gli altri dovranno registrare un proprio. A definire il “nucleo domestico” è di fatto l’accesso allaInternet di base, quella a cui è connessa la tv dove verrà impostato il nucleo familiare. Gli utenti (e quindi i dispositivi) del nucleo così registrati potranno poi vedereanche in viaggio o in vacanza. ...

