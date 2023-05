Netflix annuncia la condivisione della password a pagamento

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo le prime indiscrezioni,stando a livello internazionale il costo di condividere con una persona "extra" il proprio account.ha informato i propri utenti che sta iniziando a porre fine alladelle. Per farlo è stato introdotto l'obbligo di pagare ulteriori 7,99 $, cifra che in Italia sarà di 4,99 €, nel caso in cui si volesse permettere l'accesso al proprio account a qualcuno che non fa parte del nucleo familiare. In un'e-mail è stato comunicato: "Il tuo accountè per te e per le persone con cui vivi, per la tua famiglia". La piattaforma ha però confermato che gli utenti potranno continuare a utilizzare il proprio account mentre sono in viaggio, usando i device …