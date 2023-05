(Di martedì 23 maggio 2023) AGI - “So con certezza che ci sono state delle persone che hanno iniziato a collaborare con la giustiziala strage di. Pino Marchese è uno di questi: raccontano che si chiuse in bagno e pianse,aver visto i funerali. Qualcosa, quel 23 maggio, e il 25, con i funerali, è stato seminato”.si siede su un gradino della Stazione Termini: è il pomeriggio del 22 maggio, su Roma piove uno strano inverno. Trentunofa, oggi, suo marito Vitosaltava in aria sul ponte di, tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo, insieme ai giudici GiovFalcone e Francesca Morvillo, e ai colleghi della scorta Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Due giorni, immensa ventiduenne persa in un ...

"Nessuno ci ha chiesto scusa". 31 anni dopo Capaci, parla Rosaria Costa Schifani AGI - Agenzia Italia

