Neonato morto soffocato al Pertini di Roma | la madre | «Tragedia inevitabile? Sono scioccata Le infermiere mi hanno ignorata»

(Di martedì 23 maggio 2023) «».le prime parole delladelall’ospedaledi, il 7 gennaio scorso, dopo la conclusione della consulenza disposta dal pm Maria Sabina Calabretta secondo cui si è trattato di una «non prevedibile». In quell’occasione, la donna era crollata in un sonno pesantissimo, stremata dal parto. In braccio aveva il figlio che èdal suo peso. «Da quello che leggo, leerano presenti continuamente – afferma la mamma a la Repubblica – ma non è così.stata abbandonata, come ho scritto in denuncia». Il parto avvenne il 5 gennaio scorso: ilnacque senza alcun problema di ...

"Sono scioccata", è la prima frase che riesce a dire la madre delal Pertini 72 ore dopo la nascita, l'8 gennaio scorso. Per il consulente della procura professor Luigi Cipolloni , non ...La tragedia delal Pertini non era prevedibile . Questa è la conclusione della consulenza disposta dal pm Maria Sabina Calabretta per ricostruire quanto è avvenuto la notte dell'8 gennaio 2023 all'...schiacciato, per i pm la tragedia non era prevedibile. La mamma: 'Io lasciata sola' Nati vivi A scoprire il terribile delitto è stato un giardiniere che è andato a casa della ragazza ...

"Tragedia 'inevitabile' Le infermiere hanno ignorato me e il mio piccolo": parla la mamma del neonato morto … Repubblica Roma

La mamma del neonato morto al Pertini ha commentato l’esito della perizia svolta dal consulente della Procura che non individua alcun responsabile ...La tragedia del neonato morto al Pertini non era prevedibile. Questa è la conclusione della consulenza disposta dal pm Maria Sabina Calabretta per ricostruire quanto è avvenuto la notte dell’8 gennaio ...