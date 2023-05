Neonato morto al Pertini | “Nessun colpevole | tragedia non prevedibile”

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma. A distanza di quattro mesi dai terribili fatti che causarono la morte di un, ecco che arrivano gli esiti degli accertamenti effettuati dal consulente individuato dalla Procura. Oltre all’incommensurabile dolore della famiglia, la vicenda aveva aperto l’ampia quanto delicata questione del post parto, momento in cui spesso le neo mamme non sono sufficientemente sostenute, con il rischio che possano comprensibilmente cedere alla stanchezza e a tutto quello che comporta.al: funerali in ritardo perché il piccolo non era registrato in ospedalealschiacciato dal peso della mamma I fatti risalgono all’8 gennaio scorso. Siamo presso l’ospedalequanto unè ...

... questa è la conclusione della consulenza disposta dal pm Maria Sabina Calabretta in merito a quanto avvenuto lo scorso 7 gennaio all'ospedale Pertini di Roma, dove undi tre giorni è...soffocato al Pertini, "Mia moglie aveva implorato di portarlo al nido, le dissero di no". L'accusa del papà del piccolo a cura di Redazione Roma, a cura di Redazione Roma 23 Gennaio 2023... a Manchester , Jonathan Hogg , è stato trovato in una pozza di sangue dalle forze dell'ordine: èdopo essere arrivato in ospedale per le lesioni riportate. L'uomo è stato notato dalle forze ...

Neonato morto al Pertini schiacciato dalla mamma: "Tragedia non prevedibile. Nessun colpevole" Repubblica Roma

Così ha stabilito il consulente individuato dalla procura per fare chiarezza su quanto accaduto lo scorso 8 gennaio in un letto dell'ospedale romano ...L’ira del sindaco Bini: "Ciò che è accaduto, ma anche episodi precedenti solo per fortuna conclusi senza conseguenze drammatiche, dimostrano che l’assenza del reparto non ha dato sicurezza a partorien ...