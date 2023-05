Nel decreto alluvione stop a bollette | mutui e bonus da 3mila euro agli autonomi

"È unlegge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure", ha ... "Nella velocità e nell'efficaciadare una risposta a cittadini e imprese ci sarà la possibilità di ...dossier (in cui si ricorda che "la quantificazione dei costi dell'opera e' demandata al futuro ...del Parlamento europeo 2014/24/Ue di attuazione del codice dei contratti pubblici (...Come spiegato dalla presidente del Consigliolegge è stata inserita anche la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni , una misura coperta fino a 580 milioni ...

Alluvione, via libera al decreto da 2 miliardi. Meloni: prime risposte Il Sole 24 ORE

Via libera del Consiglio dei ministri al primo pacchetto di aiuti per le popolazioni colpite dall’ alluvione in Emilia-Romagna e Marche. Il governo ha approvato un decreto legge contenente “interventi ...Ha aggiunto Bonaccini: “Avete affrontato l’emergenza già oggi nel Consiglio dei ministri, ringrazio per la velocità e lo sforzo”.