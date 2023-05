Nel Comune irpino che più di tutti conosce la paura dell’alluvione nasce la Misericordia

Leggi su anteprima24

Gli abitanti di Montefortepiù dipossono comprendere quanto stanno vivendo i cittadini dell'Emilia Romagna che in piena primavera si sono trovati devastati da un'alluvione estesa in 43 comuni e che ha provocato 14 morti e quasi 30mila sfollati. Ilalle porte della città capoluogo d'irpinia il 10 agosto scorso è stata colpita da un'alluvione che per fortuna non ha provocato morti, ma comunque conseguenze non indifferenti, oltre a tanta. Lo ricorda il sindaco Costantino Giordano: "Esprimo profonda solidarietà e vicinanza alle province di Forlì – Cesena e Ravenna e a tutte le città dell'Emilia Romagna colpite dalle alluvioni di queste ore.Noi Montefortesi sappiamo bene quali danni può causare una bomba di acqua inaspettata per tempi e proporzioni. Conosciamo la ...