Nek spala fango dopo l’alluvione in Emilia Romagna VIDEO

(Di martedì 23 maggio 2023) Nek è andato inper aiutare i volontari are ill'alluvione. Insieme hanno cantato "Laura non c'è" L'articolo proviene da Novella 2000.

- - > Leggi Anchescende in campo eil fango in Emilia Romagna cantando 'Laura non c'è': 'L'unione fa la forza' ' Non sono un eroe , ho semplicemente fatto quello che potevo e ho reso ...Artisti in camponon è il primo tra gli artisti che hanno voluto fare la propria parte per aiutare l'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. Nei giorni scorsi anche i genitori di Laura Pausini si sono rimboccati le ...Un grande impegno di tutti in questi giorni nel territorio forlivese. Sui profili social di Radio Gamma è stata diffusa anche un'immagine col cantantea dare una mano e un video in cui insieme alle altre persone impegnate a pulire intonano in coro "Laura non c'è".

Alluvione Emilia Romagna, Nek spala il fango e canta Laura non c'è ... Music Fanpage

L'artista si è unito ai volontari a Forlì per aiutare gli sfollati vittime dell'alluvione L'artista, che si è unito ai cosiddetti "angeli del fango", per dare una mano agli sfollati e a chi ha perso t ...Un grande impegno di tutti in questi giorni nel territorio forlivese. Sui profili social di Radio Gamma è stata diffusa anche un’immagine col cantante Nek a ...