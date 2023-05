Negramaro | un' estate di live | Festeggiamo vent' anni di carriera con la nostra Campovolo in Puglia

e il lascito alle nuove generazioni Giuliano Sangiorgi tiene molto a sottolineare l'importanza che l'esperienza deiha avuto sulla scena italiana negli anni successivi. 'Siamo ...Sono in sei, i, da sempre, e questaprima faranno concerti in posti che si sognano per tutta la vita (inizio il 13, 14 e 16 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, poi il Teatro Greco ...... qual è stata la chiave del successo deiin questi vent'anni 'L'autenticità. Abbiamo dalla nostra un repertorio che non ha mai ammiccato alle mode del momento. Canzoni come, Nuvole ...

Roma, i concerti dell'estate 2023: Negramaro, Maneskin, Mengoni, Gazelle e tanti altri. Ecco tutte le date ilmessaggero.it

Negramaro in festa per i 20 anni di carriera: dieci imperdibili show e il gran ritorno a casa con il concerto N20 Back Home a Lecce. Il video di Amica.it ...Vent'anni di carriera per i Negramaro che festeggiano con un'estate di appuntamenti live da ricordare. La band di Giuliano Sangiorgi sarà infatti protagonista di un tour nei teatri di pietra più ...