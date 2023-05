NBA Playoffs 2023 | Nuggets completano lo sweep sui Lakers e conquistano le prime Finals della loro storia

(Di martedì 23 maggio 2023) I Denverlodei Los Angelese avanzano alleNBA. Alla Crypto.com Arena di Downtown LA finisce 4-0 la serie a favoreprima testa di serieWestern Conference, che nel corso dell’ultima settimana si è dimostrata chiaramente superiore in quasi ogni aspetto del gioco. Pochi rimpianti per LeBron James e compagni, che dato come era iniziata la stagione e la posizione di classifica in cui si trovavano a febbraio possono considerare un successo il percorso fatto negli ultimi mesi e questa cavalcata nei, finendo per poi perdere contro una squadra semplicemente più attrezzata. IL TABELLONE DEI PLAYOFF PROGRAMMA ...

I Denver Nuggets vincono un'altra partita tirata, superando i Lakers per 108 - 103 e si portano sul 2 - 0 nelle Western Conference Finals. Los Angeles alla 'Ball Arena' è in controllo della gara per ...... gara - 2 della serie di playoff2022/2023 . Per la terza serie consecutive Miami vince gara - ... I Celtics finora in questihanno sempre reagito da grande squadra ai momenti difficoltà e ...I Denver Nuggets partono con il piede giusto nelle Western Conference Finals, aggiudicandosi gara - 1 con il punteggio di 132 - 126 contro i Los Angeles Lakers. Una gara in cui - come si può evincere ...

Con un grande recupero nella ripresa, dopo essere andata all'intervallo sotto di 15 (58-73), Denver batte i Los Angeles Lakers 113-111 e chiude la serie 4-0 a ...Denver giocherà per la prima volta nella sua storia le Finals NBA. I Nuggets vincono anche gara-4 contro i Los Angeles Lakers per 113-111 e chiudono la serie sul 4-0. Arrivati come la testa di serie n ...