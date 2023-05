NBA | Playoff 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di martedì 23 maggio 2023) Ilcon idiledeidi NBA. Sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso titolo. Ad Est, troviamo Milwaukee Bucks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Ad Ovest, invece, le squadre qualificate sono Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. IL TABELLONE DEIILDEIFINALI CONFERENCE EASTERN CONFERENCE (2) Boston Celtics – (8) Miami ...

... per conquistare le primeFinals della loro storia. Il serbo chiude con 30 punti e l'ennesima tripla doppia dei suoi. Ai Lakers non basta il miglior LeBron della serie, autore di 40 punti,...... ma è tornato con una serie di prestazioni stellari nei. Ma non gli basta: "Non mi piace ...degli ostacoli principali al possibile pensionamento di LeBron è il suo desiderio di giocare in...Anche nel mezzo dei, e di una serie contro i Denver Nuggets che gli ha lasciato poco o nessun spazio per tutto il resto, LeBron James ha voluto far sentire la sua voce per commentare la scomparsa di uno dei più ...

Playoff NBA, LeBron non basta: Denver elimina 4-0 i Lakers e vola alle Finals Sky Sport

I sorprendenti Heat avanti 3-0 nella serie cercano il colpo del ko con Boston, che gli regalerebbe il biglietto per le NBA Finals dove aspetta già Denver. La diretta di gara-4 questa notte (tra ...I Denver Nuggets sono la prima squadra qualificata per le Finali Nba del 2023. La franchigia del Colorado ha battuto i Los Angeles Lakers anche in ...