NBA | LeBron James pensa al ritiro | “Devo pensare al mio futuro nel basket | non so cosa succederà”

(Di martedì 23 maggio 2023) Parole molto dure di. Dopo la cocente eliminazione di questa notte dei suoi Los Angeles Lakers nella finale della Western Conference (0-4 contro i Denver Nuggets), LBJ ha mostrato tutta sua frustrazione in conferenza stampa ed è arrivato addirittura a mettere in dubbio il suonel. Quando gli è stato chiesto di spiegare come vede la prossima stagione,ha risposto così (fonte: Ansa.it): “Vedremosuccede… non lo so. Non lo so. Ho molto a cuire a dire il vero. Sinceramenteriflettere a fondo sulla possibilità di proseguire con il”., che nell’incontro di questa notte ha provato di tutto pur di riaprire la serie, chiudendo con 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, ...

... chiudono la serie per 4 - 0 e si qualificano per le finali. Denver, sotto 73 - 58 all'... Ai Lakers non è bastata la prestazione diJames con 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Dopo la partita,...UnJames abbastanza criptico in conferenza stampa dopo l'eliminazione dei suoi Los Angeles ... ma mai come questa volta la stellaè sembrato riflessivo riguardante il ritiro. 'Penso che sia ...Vedremo", ha dettoche secondo Espn non esclude un clamoroso ritiro, nonostante abbia ancora ... ha più volte dichiarato che gli piacerebbe giocare con o contro il figlio Bronny, atteso in...

NBA, LeBron James medita il ritiro: "Devo riflettere sul mio futuro nel basket" - Sportmediaset Sport Mediaset

Also in the news: Treasury Secretary Janet Yellen has reiterated a June 1 deadline for an unprecedented default on the national debt and the Denver Nuggets bested LeBron James' Los Angeles Lakers and ...NBA veteran Kevin Martin is selling his million-dollar-plus homes in New Albany and in his hometown of Zanesville. Martin, who logged 12 years and 12,000 points in the league, moved back to Ohio in ...