NBA | LeBron James medita il ritiro | “Devo riflettere sul mio futuro”

(Di martedì 23 maggio 2023) “Vedremo cosa succede… non lo so. Non lo so. Ho molto a cui pensare a dire il vero. Personalmente, quando si tratta di basket, ho molto a cui pensare”. Unabbastanza criptico in conferenza stampa dopo l’eliminazione dei suoi Los Angeles Lakers non ha escluso possibili sorprese in estate in riferimento ad un eventuale. Le dichiarazioni post-partite, a caldo, specialmente dopo una sconfitta sono sempre da prendere con le pinze, ma mai come questa volta la stella NBA è sembrato riflessivo riguardante il. “Penso che sia andata bene, anche se non mi piace dire che è stato un anno di successo perché non sto giocando per nient’altro che vincere titoli in questa fase della mia carriera”, ha detto. “Non mi diverto solo a fare una finale di Conference. L’ho giocata molte volte. E non è divertente per ...

LeBron James began the final game of his 20th NBA season with the highest-scoring postseason half of his matchless NBA career. James set a personal record with 31 points in the first half of Game 4 on ...Dopo lo sweep nelle Conference Finals contro Denver, LeBron James ha dichiarato di pensare al ritiro ai microfoni di ESPN.