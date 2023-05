Napoli | vigile preso a sprangate in testa dal senzatetto africano spara e lo ferisce a una gamba

(Di martedì 23 maggio 2023) Illo sollecita a spostarsi e il clochard – un– sfila da sotto le coperte una spranga di ferro e comincia a colpirlo senza tregua. Anche quando l’agente è in terra e non riesce a reagire, a difendersi. Sono interminabili momenti di paura, quelli vissuti anei pressi del Duomo, dove durante un controllo da parte di un agente della polizia municipale, nel tentativo di far spostare un gruppo di clochard che da diverso tempo trascorre lì la notte, uno di loro si avventa sulprendendolo ain. A quel punto l’agente, per far desistere il suo aggressore, esplode alcuni colpi d’arma da fuoco. Colpi che raggiungono l’extracomunitario senza fissa dimora a una, ...

...La folla ha tentato di linciare il senzatetto La polizia è intervenuta in via Duomo aper bloccare un tentativo di linciaggio ai danni di un senza fissa dimora che aveva aggredito un: l'...Caos nel centro di, dove un senza fissa dimora ha aggredito unnella mattina di oggi, 23 maggio. Secondo quanto riporta Fanpage , l'agente municipale (63 anni) sarebbe stato colpito alla testa con una ...E' accaduto questa mattina in pieno centro storico a, non lontano dal Duomo . Una lite tra unurbano e un clochard che poteva finire in tragedia. Secondo la ricostruzione della polizia, il, in abiti civili, si è avvicinato all'...

Napoli choc, clochard colpisce vigile urbano con una spranga e l'agente gli spara sette volte ilmattino.it

Un clochard ha colpito un vigile con una spranga e l'agente gli ha sparato sette volte. Momenti di paura proprio davanti al Duomo di Napoli. Un clochard di origine africana ha ...(LaPresse) Momenti di paura a Napoli dove un clochard di origine africana ha aggredito con una spranga un vigile urbano. Quest'ultimo cercava di farlo spostare sotto i portici di via ...