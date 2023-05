Napoli | Spalletti sempre più lontano | De Laurentiis tenta un top dalla Spagna

(Di martedì 23 maggio 2023) Giornipiù concitati nel capoluogo campano. La rottura tra il tecnico Lucianoe il presidente delAurelio Desembrapiù profonda e a tratti insanabile. L’euforia per lo storico traguardo della vittoria del terzo scudetto è tutt’altro che terminata, ma ai piani alti della società campana sembrerebbe essere in atto una vera e propria rivoluzione.probabile e quasi prevista partenza del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del suo braccio destro Giuseppe Pompilio a quella sicuramente più inaspettata dell’allenatore artefice di una stagione straordinaria e vicina alla sua conclusione. Lucianoai saluti: caccia al sostituto tra novità e ritorni La ...

, sogno Luis Enrique per il post -, la pista Benitez per la panchina . Reina acome spalla di Benitez ., sogno Luis Enrique per il post -. Un ...... e in attesa dell'ultima passerella ufficiale in programma domenica 4 giugno, ilbrinderà ... Magari anche un modo per salutare, Kim e quei ragazzi che dovrebbero o potrebbero salutare ...... LUCIANOCALENDARIO E RISULTATI DELNELLA SERIE A 2022/2023 Giornata 1 - Hellas Verona -2 - 5 Giornata 2 -- Monza 4 - 0 Giornata 3 - Fiorentina -0 - 0 ...

Maldini e la lite con Spalletti Restando sulla stagione che sta per finire, Maldini ha raccontato poi a Fedez la propria versione del diverbio avuto col tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la ...Spalletti ha dato due giorni liberi al gruppo di calciatori, anche per distrarli dalle voci tra mercato e cambi tecnici ...