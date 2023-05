Napoli | restare ultimi e spingere la squadra | il grande messaggio al Maradona

...del, ha rilasciato una lunga intervista a 'The Coaches Voice'. Queste le sue dichiarazioni. 'Il gioco si evolve, ma da quando ho lasciato l'Everton ho lavorato duramente per...Il nome di Rafa circolò anche prima dell'arrivo di Luciano Spalletti quando i rapporti tra ADl e Gattuso sembravano ormai precipitati dopo la pesante sconfitta dela Verona. Rafa Benitez ...Stamattina il Corriere del Mezzogiorno scriveva che Reina cerca casa a, a Posillipo. L'... Reina, però, esprime il suo desiderio diancora un anno al Villarreal. Continuerai un altro anno ...

Valzer allenatori: Spalletti saluta Napoli, Allegri vuole restare. Gasp ... Tutto Atalanta

Mattinata vintage e sonora con dischi Durium, grammofono dei fratelli francesi Pathé e va pensiero di Giuseppe Verdi allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. E come dicevano gli antichi, Luciano ...Lo annuncia in una lettera concessa a "The coaches voces" in cui fa una sintesi della sua lunga e gloriosa carriera e poi, alla fine, scrive: "Il gioco si evolve, ma da quando ho lasciato l'Everton ho ...