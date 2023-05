...di non sentire più al Maradona la prossima stagione "", che assomiglia a un vero e proprio grido di battaglia e che viene scagliato durante le partite. Tutti parlano del, ...E che al loro posto arriverebbero altrie Osimhen alle prime armi, dunque da forgiare, ... ma non spiazzato: negli ultimi 13 anni ha quasi sempre centrato il proprio obiettivo stagionale, il,......ed italiano da inserire nel proprio organico difensivo - sino ad arrivare al, pronto ad intavolare una trattativa nel caso in cui si concretizzasse l'interesse del Manchester United su. Ma ...

"Napoli, Kim parla con il Psg: contatti e primi colloqui" Corriere dello Sport

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, avrebbe organizzato un party privato per festeggiare ... Magari anche un modo per salutare Spalletti, Kim e quei ragazzi che dovrebbero o potrebbero salutare ...Secondo The Sun, l'entourage del sudcoreano starebbe valutando l'opzione Paris Saint-Germain per il futuro del difensore ...