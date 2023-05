Napoli | il vigile aggredito riceve la visita in ospedale del sindaco Manfredi

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Gaetano, si è recato all’del mare per sincerarsi delle condizioni dell’agente della polizia locale rimasto ferito nell’aggressione di stamattina a via Duomo e per manifestargli la solidarietà di tutta l’amministrazione comunale e della città. Lo rende noto il Comune di. Ad accompagnarlo c’erano il comandante delle polizia municipale, Ciro Esposito, e l’assessore alla Legalità, Antonio De Iesu. Agente colpito con spranga, spara e ferisce aggressore: folla tenta di linciare l’immigrato L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...La folla ha tentato di linciare il senzatetto La polizia è intervenuta in via Duomo aper bloccare un tentativo di linciaggio ai danni di un senza fissa dimora che aveva aggredito un: l'...La vicenda in piazza Duomo, zona turistica. L'intervento della polizia ha scongiurato il peggio. I poliziotti hanno portato via ...Caos nel centro di, dove un senza fissa dimora ha aggredito unnella mattina di oggi, 23 maggio. Secondo quanto riporta Fanpage , l'agente municipale (63 anni) sarebbe stato colpito alla testa con una ...

«Dotarli di dispositivi di sicurezza» «Il Comune deve fare assolutamente la sua parte per garantire la sicurezza a Napoli: l’extracomunitario senza fissa dimora che davanti al Duomo ha aggredito con ..."Il vigile ha sparato in aria, per difendersi, per cercare di fermare l'aggressione". Lo ha raccontato alle agenzie di stampa un testimone spiegando ...