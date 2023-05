Napoli | il Manchester United pronto a pagare la clausola di Kim

(Di martedì 23 maggio 2023) La mossa delper portare in Premier League il difensore sudcoreano del. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Sun ilavrebbe ormai deciso di puntare in maniera forte su Kim per la prossima stagione. Il difensore delpiace infatti molto ad Erik ten Hag che pensa possa essere l’anello chiave del proprio reparto. I Red Devils sarebbero quindi pronti aladi 45 milioni di euro per battere la concorrenza del PSG.

Il Manchester United è disposto non solo a pagare la clausola rescissoria di 45 milioni di euro, che sarà attiva dal primo luglio, ma anche a migliorare l’offerta per convincere il club partenopeo a ...Che il futuro di Kim Min-Jae sia lontano da Napoli ormai è chiaro, ma c'è da capire quale squadra riuscirà a strappare il sì del difensore sudcoreano pronto a ...