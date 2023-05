Napoli | il campionato non è finito | nel mirino il record di Sarri

(Di martedì 23 maggio 2023) Non è ancoraildelche, nonostante la conquista del tricolore, continua ad onorare al meglio la competizione. La vittoria ottenuta per 3-1 contro l’Inter la scorsa domenica tiene la squadra di Luciano Spalletti ancora in corsa per il raggiungimento dei 92 punti che significherebberodi punti in Serie A. L’attuale punteggio massimo delinè rappresentato dai 91 punti ottenuti da Maurizionel corso della stagione 2017-2018. Nonostante una mole di punti impressionante quell’anno gli azzurri terminarono solo secondi a 4 punti di distanza dalla Juventus di Allegri che vinse il tricolore a quota 95. Spalletti contro-Lazio Se ildovesse ...

... ultima giornata di. "Sarà un'emozione incredibile per me e per tutta la squadra" ha commentato il capitano dela "Football on BT Sport" al termine della gara vinta contro l'Inter. ...Di Immobile della Lazio su rigore il gol numero 900 di questo. Top e flop: "miglior attacco: 73 gol " Sampdoria peggior attacco: 22 gol "miglior difesa: - 26 gol " ...L'esperto di calcio italiano Crochet: "Sappiamo che con De Laurentiis è molto dura. I tecnici dopo un anno non ce la fanno più". Db07/05/2023 -di calcio serie A /- Fiorentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti Il divorzio tra Luciano Spalletti e ilè anche su Rmc Sport,...

Napoli Campione d'Italia, la coppa dello scudetto in esposizione in centro Corriere dello Sport

Il tifoso juventino Oppini distorce la realtà e cerca di sminuire il trionfo del Napoli di Spalletti che ha dominato in lungo ed in largo in Serie A.Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi Riccardo Cucchi ha parlato della partita di ieri tra Napoli e Inter, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. NAPOLI-INTER – Queste le ...