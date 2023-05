Napoli | clochard colpisce vigile con spranga | agente gli spara

(Di martedì 23 maggio 2023), 23 mag. - (Adnkronos) - Undella polizia municipale diè stato aggredito e ferito nel tentativo di far spostare unnei pressi del Duomo. Il senza fissa dimora ha colpito l'con unacausandogli fratture multiple ad entrambe le braccia e un occhio tumefatto. L', per farlo desistere, ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco ferendo ilad una gamba. Il, 63 anni, è stato sottoposto a ulteriori accertamenti all'Ospedale del Mare, dove gli sono stati applicati diversi punti di sutura alla testa. Secondo la ricostruzione fornita dal Comune di, l'del servizio Tutela emergenze sociali e minori era impegnato nelle consuete operazioni ...

... 23 maggio, nel centro di. Un vigile urbano è stato colpito e ferito alla testa con una ... a sua volta, ha reagito facendo esplodere almeno sette colpi d'arma da fuoco , ferendo ila ...... 23 maggio 2023 Ecco le immagini dei rilievi della Polizia scientifica davanti al Duomo di. ... caduto a terra, ha sparato mentre l'immigrato cercava ancora di colpirlo ferendo ila una ...L'agente stava allontanando il senza tetto e quest'ultimo lo ha aggredito Di: Redazione Sardegna Live Un agente della polizia municipale è stato aggredito ada un, dopo aver tentato di far spostare il senza tetto nei pressi del Duomo. L'uomo ha colpito in testa l'agente con una spranga, causandogli una ferita. Per farlo desistere il ...

Napoli choc, clochard colpisce vigile urbano con una spranga e l'agente gli spara sette volte ilmattino.it

Napoli, 23 mag. (askanews) – “Sono addolorato e preoccupato per quanto accaduto. Viviamo una reale emergenza che stiamo affrontando con i mezzi a disposizione. La gestione del tema senza dimora è ...Un clochard ha colpito un vigile con una spranga e l'agente gli ha sparato sette volte. Momenti di paura proprio davanti al Duomo di Napoli. Un clochard di origine africana ha ...