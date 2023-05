Napoli | Angrisani in ESCLUSIVA | “Con Spalletti abbiamo raggiunto l’apice”

(Di martedì 23 maggio 2023) Scudetto ormai conquistato, è tempo di bilanci per ilpronto agli ultimi impegni stagionali prima del mercato. Inai nostri microfoni, il presidente delClub Padova “Passione e Cultura” Simoneha delineato la gloriosa annata degli azzurri dando gran parte del merito al tecnico capace di creare un collettivo insuperabile: “Con, il mister ha creato una squadra più forte di quella di Maradona e il suo grande lavoro si è visto negli enormi progressi registrati da giocatori come Lobotka, Di Lorenzo, Kim e inevitabilmente Kvaratskhelia”. Roberto De Zerbisul post: “Meglio De Zerbi o Italiano” In mezzo ...

Da sinistra: Fabrizio Dirri, Marianna, Ernesto Palomba (che tiene in mano la valigetta ... "Il team è composto da una dozzina di persone delle sedi Inaf di Roma,, Catania e dall'...Ancora la 'barca' che cammina per le strade dicon i tifosi e la musica ad alto volume. pic.twitter.com/uu9f68bhjm - Daniele(@putino) May 5, 2023 festa scudetto14 Estratto del'articolo di Angelo Carotenuto per ......" Hanno risposto tutti alla chiamata di Basilio: è importante esserci, anche in modo ... L'eclettico Maestro Gian Pio Vetromile, diplomatosi al Conservatorio San Pietro a Majella di, al ...

'5G: tecnologia, innovazione, territorio e diritto'. A Napoli 27 maggio Key4biz.it

PERGOLETTESE: Doldi, Malanga, Pagliarini, Raimondi (40' st West), Della Giovanna, Schiavini, Sartori (14' st Doldi), Carra (14' st Tacchinardi), De Santis ...A Napoli il primo computer quantistico italiano: la rivoluzione industriale parte dal Sud con il progetto dell’Università Federico II con l’azienda internazionale SEEQC.