Napoli | aggressione shock davanti al Duomo | clochard prende a sprangate agente della Polizia municipale

Leggi su tpi

(Di martedì 23 maggio 2023)aldiunè stato aggredito da unche era stato invitato ad alzarsi dal porticato dove da diverso tempo insieme ad altre persone senza fissa dimore passa le notti in un giaciglio di fortuna. L’uomo ha inveito contro l’con una spranga, lo ha colpito alla testa ed ha continuato a colpirlo mentre era a terra. Il poliziotto ha esploso almeno sette colpi, ferendo il suo aggressore a una gamba. Diversi passanti, allarmati dalla scena, sono intervenuti per fermare il senzatetto, di origini africane. L’è infatti avvenuta in una zona ricca di turisti,all’ingresso del Museo del Tesoro di San Gennaro. Hanno poi tentato di ...