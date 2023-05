Napoli | 7950 euro in banconote false in casa

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Denunciato un 18enne a, inin. In tasca al controllo 3 involucri di cocaina Inin. Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale svolgevano un servizio di controllo del territorio. In piazza Garibaldi all’angolo con via Poerio hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di una bustina contenente circa un grammo di marijuana e 3 involucri contenenti circa 0,5 grammi di cocaina. Hanno esteso così le verifiche presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto...