‘Musica al Museo’ | a Benevento arriva il Latin Jazz Combo di Peppe Sannino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Maestrocon il suo “” sarà il protagonista del prossimo appuntamento di “Musica al Museo”, la rassegna musicale di cui è direttore artistico il Maestro Debora Capitanio, in programma per domenica 28 maggio (ore 20,30) ad Arcos – Sezione Egizia del Museo del Sannio. Ad annunciarlo sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di, e l’avv. Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. Nella sua esibizione il Maestro, percussionista della Nuova Orchestra Italiana, sarà accompagnato da Emilio Silva Bedmar (sax), Antonio Perna (piano), ...